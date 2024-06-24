Полузащитник Никита Татарков завершил свои выступления в составе Кривбасса.

Кривбасс на официальном сайте сообщил о завершении сотрудничества с Никитой Татарковым.

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Отмечается, что контракт хавбека подошел к концу, а стороны решили не продолжать сотрудничество. Ранее сообщалось, что Кривбасс также попрощается с нападающим Романом Дебелко.

Напомним, что Татарков присоединился к Кривбассу в июне 2021 года и провел всего за клуб 61 матч, отметившись 6 ассистами.

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