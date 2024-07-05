Вратарь Дмитрий Погорелый стал еще одним игроком, который покинул Кривбасс этим летом.

Кривбасс на своем официальном сайте сообщил об уходе голкипера Дмитрия Погорелого.

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Отметим, что вратарь перебрался в Кривбасс U-19 из Динамо осенью 2023, успел сыграть в 15 матчах, в которых пропустил 25 голов. Погорелому удалось сыграть в 5 поединках "на ноль".

Добавим, что Дмитрий является воспитанником киевского Динамо, находился в составе Динамо U-17 и U-19. После ухода из Кривбасса Погорелый стал свободным агентом.

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