Клуб из Кривого Рога будет играть в элитном дивизионе чемпионата Украины после длительной паузы.

В пятницу, 27 мая, состоялось Общее собрание участников УПЛ, на котором было принято решение начать футбольный сезон 2022/23.

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Вместо Мариуполя и Десны, которые из-за выживших из ума россиян потеряли клубную инфраструктуру, в элитном дивизионе будут играть Металлист и Кривбасс. УПЛ официально об этом не указала, однако Кривбасс подтвердил свое возвращение в УПЛ после 9-летнего отсутствия. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По итогам зафиксированной таблицы Первой лиги 2021/22 Кривбасс под руководством Александра Бабича занял второе место, пропустив вперед только Металлист. На Общем собрании участников УПЛ представитель криворожцев поддержал проведение чемпионата на территории Украины.

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