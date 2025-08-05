Кривбасс продолжает усиливать команду. Команду из Кривого Рога пополнил боливийский вингер Хосе Альфредо Флорес Лопес, сообщила пресс-служба красно-белых.

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Игрок боливийского клуба Стронгест перебрался в УПЛ на правах аренды на один сезон. 22-летний вингер может сыграть как на правом, так и на левом фланге атаки. Будет выступать новичок Кривбасса под номером 26.

Хосе Альфредо Флорес Лопес оценивается в 375 тысяч евро (данные Transfermarkt).

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