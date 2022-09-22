Клуб из Кривого Рога продолжает подписывать новичков даже после начала нового сезона.

Очередным новичком Кривбасса стал хавбек Артур Микитишин, сообщает официальный сайт криворожцев.

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Фланговый полузащитник присоединился с Шахтера на правах аренды на 1 год. Отметим, что Микитишин стал уже 19 новичком Кривбасса в текущем трансферном окне.

Добавим, что прошлый сезон Микитишин провел в венгерском Керюлете (после начала войны в Украине), сыграв в четырех матчах. Артур до этого защищал цвета Шахтера U-19, однако не получал шанса во взрослой команде.

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