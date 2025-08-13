К "красно-белым" присоединился 22-летний венесуэльский опорный полузащитник Андрусв Араухо, который подписал с клубом пятилетний контракт, сообщает пресс-служба клуба. Новичок получил игровой номер 27.

Кривбасс официально подписал звездного легионера

Араухо начал свой путь в ФК Зулия, а последним клубом футболиста был Депортиво Райо Зулиано с Маракайбо, за который он провел 54 матча и отметился одним голом.

В прошлом сезоне Андрусв стал лидером команды по количеству выигранных единоборств (в среднем 7,3 за игру) и продемонстрировал высокую точность передач – 88%.

