На 69-й минуте игры Кубка Украины Чернигов – Кривбасс на поле вышел Парако Гонсалес, заменив Артура Микитишина. После этой замены на поле находились сразу 8 легионеров в составе Кривбасса, хотя по регламенту разрешается не более семи.

Кривбассу могут присудить техническое поражение в Кубке Украины – известна причина

Пресс-служба криворожского клуба прокомментировала инцидент, назвав его ошибкой.

"К сожалению, это была критическая коммуникационная ошибка во время напряженной выездной игры. Уважаемые болельщики! Мы невероятно расстроены этой ситуацией. Все игроки, тренеры и работники клуба приносят свои искренние извинения за эту ошибку.

Да, это человеческий фактор, но в первую очередь Кривбасс – это команда. Мы всегда вместе отвечаем за результат, независимо от того, победа это или поражение. Очень обидно терять результат не по спортивному принципу, но это точно не сломает нас – мы станем только сильнее!" – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

К слову, Кривбасс победил Чернигов в серии послематчевых пенальти (3:1). Вследствие нарушения регламента клуб УПЛ может получить техническое поражение.

