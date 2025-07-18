Атакующий полузащитник Кривбасса Маттео Аморозо следующий сезон проведет в молдавском Зимбру, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

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Контракт 22-летнего хавбека с молдаванами рассчитан на один год – до лета 2026-го. У Зимбру будет опция первоочередного выкупа игрока. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Напомним, Аморозо присоединился к Кривбассу в июле 2024 года в статусе свободного агента, оформив сотрудничество до 30 июня 2028 года. В прошлом сезоне провел за криворожан 14 матчей во всех турнирах (без результативных действий). Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

К слову, Зимбру – бронзовый призер чемпионата Молдовы. Команда участвует в еврокубках и сыграет во 2-м квалифайраунде Лиги конференций против казахской Астаны.

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