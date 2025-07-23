23-летний футболист Оче Очовечи, права на которого принадлежат Кривбассу, присоединился к представителю второго дивизиона Израиля – Ришон-ле-Циону, сообщает пресс-служба криворожан.

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Официальные детали перехода не раскрываются, но по данным Transfermarkt, речь идет об арендном соглашении на год.

Напомним, что Очовечи присоединился к криворожской команде прошлым летом на правах свободного агента, однако почти сразу был отдан в аренду в азербайджанский клуб, где провел всего два матча и не сумел проявить себя.

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