Кривбасс официально отдал своего форварда в клуб второго дивизиона Израиля
09:00 - Читати українською
Нападающий Оче Очовечи продолжит карьеру в Израиле.
23-летний футболист Оче Очовечи, права на которого принадлежат Кривбассу, присоединился к представителю второго дивизиона Израиля – Ришон-ле-Циону, сообщает пресс-служба криворожан.
Легионер Кривбасса не может присоединиться к команде
Официальные детали перехода не раскрываются, но по данным Transfermarkt, речь идет об арендном соглашении на год.
Напомним, что Очовечи присоединился к криворожской команде прошлым летом на правах свободного агента, однако почти сразу был отдан в аренду в азербайджанский клуб, где провел всего два матча и не сумел проявить себя.
Металлист 1925 уверенно разобрался с Боруссией М – представитель Бундеслиги посыпался в конце матча
Лучшие казино
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.
Бонус не безвозмездный и предусматривает внесение ставки
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter