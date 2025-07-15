Шестым новичком летней кампании стал нападающий Карлос Парако, информирует пресс-служба криворожского клуба. Венесуэлец получил контракт на 5 лет и статусный номер 9.

Кривбасс официально объявил о переходе бразильского вингера из клуба Неймара

Трансфер полноценный, но Кривбасс не раскрыл сумму компенсации, которую заплатил Метрополитанос. 21-летний Парако провел за этот клуб 41 матч, оформив 10 голов и 3 ассиста. До того выступал в составе Тачиры, с которой дважды становился чемпионом Венесуэлы.

Напомним, прошлый сезон Кривбасс завершил на пятой строчке УПЛ и остался без еврокубков. Этим летом клуб не только проводит существенное обновление состава, но и сменил главного тренера – Юрий Вернидуб уступил место Патрику ван Леувену.

Карпаты вырвали ничью у обладателя Кубка Австрии, Кривбасс расписал мировую с 20-кратным чемпионом Венгрии