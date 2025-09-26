Полузащитник Хрвое Илич покидает Кривбасс, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок присоединился к команде в июле 2023 года и за это время провел 45 поединков, забив 6 голов – 44 в чемпионате УПЛ и один в Кубке Украины.

В сезоне 2023/24 Илич сыграл важную роль в получении Кривбассом бронзовых медалей чемпионата Украины. В текущем сезоне хорват принял участие в одном матче, а его статистика пока ограничивается этим поединком.

Илич ранее был отстранен от первой команды из-за конфликтов с главным тренером и неоднократно заявлял о желании покинуть Украину, отказываясь участвовать в матчах чемпионата.

