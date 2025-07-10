На официальном сайте криворожане объявили о переходе Гильерме Баия. Бразильский вингер подписал контракт с Кривбассом на четыре года.

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Пресс-служба криворожан не разгласила финансовые условия трансфера, а Transfermarkt отмечает, что бразилец перешел в статусе свободного агента. Гильерме будет выступать в Кривбассе под 14 номером.

Предыдущим клубом Баии был Сантос, за первую команду которого выступает Неймар. В составе U-20 он сыграл в 10 матчах, забив три гола.

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