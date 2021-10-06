Криворожане на своем поле переиграли лучан, а Кремень разошелся миром с Прикарпатьем. Отчет о поединках среды в Первой лиге читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 12-й тур

Кремень – Прикарпатье – 1:1

Голі: Мурашов, 65 – Воробчак, 32

Кривбасс – Волынь – 2:1

Голы: Щедрый, 25, Гонсалвеш, 45 – Кобзар, 61

Александр Бабич в своем дебютном матче во главе Кривбасса добыл три очка в поединке с Волынью. В середине первого тайма криворожане продемонстрировали замечательное взаимодействие, разыграв комбанацию правым флангом. Татарков за пределами штрафной отдал на Вагнера и бразилец пяткой вернул сферу обратно Никите. Тот поймал мяч на самой линии и под давлением защитников смог навесить во вратарскую площадку. Кипер лучан махнул рукой мимо мяча и Артем Щедрый сполна воспользовался таким подарком.

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На последней минуте первого тайма защитники "крестоносцев" заигрались вблизи собственной штрафной и вместо того, чтобы выбить подальше, начали перепасовываться. Одну из передач перехватил Хобленко и отдал на Вагнера на дальнюю штангу. Защитник в падении прервал полет мяча, но круглый отскочил к Дебелко, Роман вернул на Вагнера и тот удвоил счет в матче.

После перерыва Богдан Кобзарь удачно сыграл на добивании после выстрела игрока лучан и восстановил интригу в матче. В конце концов, поединок так и завершился победой криворожан, что позволило Кривбассу набрать 24 очка и вернуться на вторую строчку турнирной таблицы, Волынь с 13-ю баллами – десятая.

В еще одном матче Кремень и Прикарпатье поделили очки. Гости забили первыми – Назарий Воробчак из пределов штрафной расстрелял голкипера ударом в ближний. Кремень ответил после перерыва – точный удар в свой актив записал Мурашов, переправив мяч в сетку с нескольких метров. Прикарпатья с 15-ю очками разместилось на 8-й строчке. Кремень, имея на 2 пункта меньше, пока 11-й.

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