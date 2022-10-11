Криворожский клуб недоволен работой Максима Козыряцкого и его ассистентов в 6-м туре УПЛ против Миная.

"ФК Кривбасс категорически не согласен с решениями арбитров в матче 6 тура VBET Лиги Кривбасс – Минай. Вообще, клуб не понимает, каким образом использовалась система VAR.

Хотим напомнить, что система VAR может быть использована только в четырех случаях, влияющих на футбольный матч. Это голы и нарушение правил перед голами; решение о пенальти и нарушение правил перед пенальти; прямые красные карточки; ошибочная идентификация футболистов.

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В матче Кривбасс – Минай (эпизод с первым предупреждением Дибанго) имели дело с последним случаем: VAR мог быть применен при ошибочной идентификации нарушившей правила личности. Сфолил Волошин, но наказание в виде желтой карточки почему-то получил Дибанго. Судейская бригада с помощью VAR должна была исправить ошибку, которую допустил арбитр. Но этого не сделала.

Возникают вопросы и относительно момента, когда Дибанго получил вторую желтую карточку и покинул футбольное поле. Судья зафиксировал отмашку в лицо соперника со стороны игрока Кривбасса. Так что за такое нарушение должен получить красную. Но Дибанго увидел перед собой вторую желтую карточку. В этом случае судья снова не обратился за помощью VAR, несмотря на то, что речь, вероятно, шла о третьем случае применения системы – прямой красной карточке. Мы убеждены, что, вероятно, было бы уместно судье повторно пересмотреть этот эпизод и принять решение.

Учитывая перечисленные факты, клуб будет вынужден обжаловать обе желтые карточки Дибанго, полученные им в поединке с Минаем.

Мы не сторонники теории заговоров, но считаем целесообразным напомнить об остальных эпизодах в предыдущих матчах, когда, по нашему мнению, в отношении нашего клуба (как первой команды, так и U-19) были применены сомнительные судейские решения.

ФК Кривбасс убежден, что ради честного и беспристрастного судейства ответственные структуры украинского футбола должны дать оценку подобным случаям, которые оказывают существенное влияние на финальные результаты матчей первенства УПЛ. С этим призывом обращаемся к Комитету арбитров и Комитету по этике и честной игре, и лично к Лучано Лучи и Франческо Баранке, которые их соответственно возглавляют", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, матч Кривбасс – Минай завершился со счетом 0:0, а команда Юрия Вернидуба больше тайма играла в меньшинстве после удаления Ивана Дибанго. В шести турах УПЛ Кривбасс еще не побеждал – в активе криворожцев 3 очка и только 2 забитых мяча. Как следствие, криворожцы занимают предпоследнее место турнирной таблицы.

Кривбасс и Минай поделили очки в матче со спорным удалением – команда Вернидуба до сих пор без побед