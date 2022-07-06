Кривбасс в своем официальном Instagram сообщил о полноценном трансфере Сарнавского.

Кривбасс продолжает разрывать трансферный рынок – есть седьмой новичок для Вернидуба

Условия перехода не разглашаются, однако, по информации Transfermarkt, голкипер стал очередным подопечным Вернидуба бесплатно.

Добавим, что Сарнавский провел 23 поединка за СК Днепр-1, в которых пропустил 23 мяча и удержал ворота на замке в 10 из матчей. За свою карьеру успел поиграть за Шахтер, Ворсклу, Львов, Верес, Хапоэль Тель-Авив и российскую Уфу.

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