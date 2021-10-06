Кривбасс на своем сайте объявил о трансфере хорватского полузащитника Кристиана Илича.

Лёпа объяснил, почему после второй команды Хорватии выбрал клуб в Первой лиге Украины

Срок контракта, как и условия перехода, не разглашаются. Илич дозаявлен на сезон 2021/22 в составе Кривбасса и будет выступать под 16 номером.

К слову, хавбек за свою карьеру успел поиграть за австрийские Вайц и Хартберг, шотландский Мазервел и болгарский Пловдив. Также Илич провел 2 поединка в рамках Лиги Европы.

"Гамшік – дуже простий, сідав і робив 1000 автографів": новачок збірної України вразив Реал і захоплюється Бущаном