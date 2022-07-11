Украинский полузащитник Максим Задерака продолжит карьеру в Кривбассе, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

Кривбасс объявил очередного новичка с опытом выступлений в Европе

Сроки и детали соглашения не раскрываются, однако, по данным Transfermarkt, игрок присоединился к новой команде в статусе свободного агента и подписал с криворожцами контракт сроком на 1 год – до 30 июня 2023 года. 27-летний футболист будет выступать в Кривбассе под номером 94.

Напомним, Задерака – воспитанник александрийского футбола. На профессиональном уровне дебютировал за донецкий Металлург в 2011 году. Успел поиграть за каменскую Сталь, Александрию и армянский Арарат. Последней его командой был Металлист 1925, за который в прошлом сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах (отдал 1 ассист). Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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