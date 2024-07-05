Кривбасс подписал первых летних новичков, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

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Соглашения с криворожанами заключили защитники Игорь Снурницын (свободный агент), Александр Драмбаев і Бакари Конате (свободный агент) и форвард Оче Очовечи (свободный агент). Контракты с Конате и Драмбаевым заключены сроком на 4 года, со Снурницыным и Очовечи – на 3 года.

Напомним, 24-летний Снурницын начинал профессиональную карьеру в донецком Олимпике. В 2019 году стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. Последним его клубом была Заря. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро. В Кривбассе он будет выступать под номером 74.

23-летний Драмбаев – воспитанник Шахтера. На правах аренды выступал за Мариуполь и бельгийский Зюлте-Варегем, а сезон 2023/24 провел в Осиеке, где после смены тренера на поле почти не появлялся. Его контракт с Шахтером был действителен до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро. Взял себе футболку с номером 15.

21-летний малиец Конате начинал в португальском Вилаверденсе. Последним его клубом был местный Салгейруш. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро. За команду Юрия Вернидуба будет выступать под номером 66.

22-летний нигериец Очовечи выступал за местные Ремо Старс и Плато Юнайтед. В сентябре 2021-го перешел в португальский Фейренсе. Transfermarkt оценивает его в 375 тысяч евро. В Кривбассе он будет выступать под номером 4.

К слову, по итогам прошлого сезона Кривбасс в турнирной таблице УПЛ финишировал третьим и получил право представлять Украину в Лиге Европы.

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