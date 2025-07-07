Контракт с 20-летним футболистом заключен на четыре года, сообщает официальный сайт Кривбасса. Боржес будет выступать в новой команде под 16-ым номером.

Кривбасс официально усилился экс-игроком Шахтера

Последним клубом игрока был Америка Минейро, в котором он выступал за команду U-20. В 2025 году Тьяго провел 13 матчей за свой клуб, результативными действиями не отличался. Также бразилец играл за юношеские команды Бетима и Алетико Паранаэнсе.

Напомним, ранее Кривбасс объявил о подписании вратаря Карпат Александра Кемкина, хорватского защитника Анте Бекавача и боливийского полузащитника Хосе Флореса.