Кривбасс объявил о подписании молодого бразильца
7 июля 13:22 - Читати українською
Криворожский Кривбасс усилился бразильским фулбеком Тьяго Боржесом.
Контракт с 20-летним футболистом заключен на четыре года, сообщает официальный сайт Кривбасса. Боржес будет выступать в новой команде под 16-ым номером.
Кривбасс официально усилился экс-игроком Шахтера
Последним клубом игрока был Америка Минейро, в котором он выступал за команду U-20. В 2025 году Тьяго провел 13 матчей за свой клуб, результативными действиями не отличался. Также бразилец играл за юношеские команды Бетима и Алетико Паранаэнсе.
Напомним, ранее Кривбасс объявил о подписании вратаря Карпат Александра Кемкина, хорватского защитника Анте Бекавача и боливийского полузащитника Хосе Флореса.
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