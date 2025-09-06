Кривбасс на своем официальном сайте сообщил о подписании эквадорского атакующего полузащитника Джоэля Майи.

21-летний хавбек, права на которого принадлежат Эль-Насьоналю, будет выступать за команду Патрика ван Леувена на правах аренды. Соглашение между футболистом и клубом рассчитано до конца сезона 2025/26. Криворожане будут иметь право первоочередного выкупа игрока. За новую команду он будет выступать под номером 28.

Напомним, Майя – воспитанник Эль-Насьоналя. За взрослую команду дебютировал в 2024 году. В текущем сезоне отметился 1 ассистом в 7 матчах. Вызывался в сборные Эквадора U-18 и U-20.

К слову, Джоэль – второй представитель Эквадора в истории Кривбасса после Питера Меркадо в 2004 году.

