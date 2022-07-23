Клуб из Кривого Рога продолжает подготовку к новому сезону.

Кривбасс сообщил имена двух спарринг-партнеров на третьем тренировочном сборе, сообщает официальный сайт клуба.

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27 июля подопечные Юрия Вернидуба встретятся с Минаем, а 31-го – с любительским Севлюшем. Сбор должен пройти в западной части Украины.

Напомним, криворожский клуб занял второе место в сокращенном сезоне Первой лиги и вместе с Металлистом был повышен в УПЛ.

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