Ганский форвард Кривбасса во время зимнего трансферного окна имел сразу несколько предложений со стороны зарубежных команд, однако клуб УПЛ отказался продавать своего игрока, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что Сосой интересовалась неназванная команда из Азербайджана, однако до конкретики дело не дошло. Также сообщается, что клуб из Казахстана прислал официальное предложение по трансферу игрока за 50 тысяч долларов. Такая сумма обусловлена тем, что летом у Даниэля Сосы завершается контракт с Кривбассом и летом он может перейти в новый клуб на правах свободного агента.

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Напомним, Даниэль Соса выступает за Кривбасс с мая 2023 года, в нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 24 матча за Кривбасс, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

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