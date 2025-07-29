Кривбасс перед стартом УПЛ планирует усилить линию защиты. Криворожане нацелились на защитника Шахтера Романа Савченко. Об этом сообщает INSIDE UPL.

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Последние два года 21-летний игрок провел в арендах. Сначала он играл за Александрию, а затем за Черноморец. Впрочем, с одесситами у него не сложилось и клуб отстранил его еще в декабре. Шахтер не рассчитывает на Романа в будущем и ищет варианты для его продажи.

Последние несколько недель Савченко тренировался в составе Ворсклы, которая вылетела из УПЛ в сезоне 2024/25. Полтавчане просматривали защитника, но он так и не смог закрепиться в команде.

Сейчас Кривбасс защитник и его агенты приблизились к соглашению с Кривбассом.

Напомним, что Роман Савченко – воспитанник Шахтера. Его соглашение с "горняками" действует до 31 декабря 2026 года.

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