Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах. Счета и обзоры товарищеских матчей – на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Браво – Кривбасс – 0:1

Гол: Бандейра, 82

СК Полтава – Виктория – 0:0

В контрольном поединке против словенского Браво Кривбасс одержал минимальную победу – 1:0. Гол пришел лишь на 82-й минуте.

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Первая половина встречи прошла спокойно – даже без карточек. В начале второго тайма хозяева получили предупреждение, после чего игра продолжалась в равной борьбе до решающего мяча. Сильнее оказались подопечные ван Леувена.

СК Полтава же провела матч против Виктории, который завершился без голов. Команды так и не смогли взломать оборону друг друга – сухая ничья 0:0. Для Полтавы это был второй контрольный матч – в первом команда одержала победу над Кудривкой (2:1). Виктория же ранее одолела Колос (1:0), а еще один матч с ЛНЗ завершила вничью (0:0).

К слову, свои контрольные матчи сегодня провели и украинские гранды. Динамо уверенно разгромило венгерскую Кишварду со счетом 3:0. Шахтер тем временем сыграл вничью 1:1 с чешским Словацко.

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