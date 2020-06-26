Кривбасс может вернуться на футбольную карту Украины – Зеленский распорядился реанимировать клуб

Президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть былую славу криворожского Кривбасса.

В пятницу президент принял участие в открытии футбольного поля Днепр спортивного комплекса стадиона Энергия в Новой Каховке Херсонской области. Во время общения с мэром города Владимиром Коваленко Зеленский поговорил и о футболе.

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Мэр Новой Каховки отметил, что местная Энергия и Горняк из родного города Зеленского Кривого Рога, которые выступают во Второй лиге, постоянно "воюют" друг с другом, переманивают друг у друга игроков.

"Горняк – хороший клуб, нормальный клуб. Был еще Кривбасс, к сожалению, закрыли", – отметил Зеленский.

Мэр Новой Каховки вспомнил прежних наставников Кривбасса Олега Тарана, который когда-то играл за Энергию, и Юрия Максимова, который является воспитанником херсонского футбола: "Таран и Максимов были два сильных тренеры. Максимов вон как Полтаву тренирует".

"Я думаю, что они вернут Тарана в Кривой Рог. Я нашем Юрию Корявченкову (народный депутат, бывший актер" Квартала 95 "по прозвищу "Юзик" – прим.) поставил задачу, он сейчас говорит с Федерацией, чтобы все-таки возродить Кривбасс в Кривом Роге. Не только потому, что мы с Кривбасса. Просто неправильно закрывать такие клубы", – сказал в ответ Зеленский.

Напомним, в 2013 году криворожский клуб был расформирован.

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