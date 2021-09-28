"20 сентября Кривбасс получил официальное письмо от Металлиста с подписью того же генерального директора харьковчан Александра Ворошилова, где было указано, что клуб не организовывает выезд болельщиков на матч между командами 26 сентября. Поэтому Кривбасс имел право не допускать на стадион болельщиков Металлиста, которые могли прибыть на матч самостоятельно.

Перед игрой представители фанов из Харькова ознакомились с трибуной, и у них не возникло никаких вопросов или возражений относительно условий пребывания на местах для гостей. Они беспрепятственно попали на гостевую трибуну и развесили с работниками стадиона баннеры, и весь матч были в диалоге с руководством клуба.

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Относительно "нарушения этики, морали и прав свободных граждан" и сравнения гостевой трибуны с "концлагерем" хотим заметить следующее. Гостевые трибуны с ограждением есть почти на всех стадионах страны и мира. Имеет такую ​​трибуну с трехметровым забором и Металлист. Но из-за масштабов стадиона в Харькове он не так заметен, как на стадионе Горняк, и никого из руководства харьковчан не волнует, что гости их клуба находятся в "клетке".

Кривбасс всегда выражает свое уважение к соперникам и их болельщикам, поэтому мы против навешивания ярлыков и нелепых обвинений. Особенно когда это делается за глаза, уже после матча и после того, как заверили, что никаких замечаний относительно условий пребывания на стадионе в Кривом Роге нет. Металлист в воскресенье заслуженно победил, но это не дает право относиться к Кривбассу с презрением и безосновательно обвинять клуб и его руководство в неуважительном отношении к болельщикам", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, руководство Металлиста осудило решение Кривбасса оградить сектор с болельщиками харьковской команды железной решеткой. "Желто-синие" также решили избавиться от собственной заградительной сетки на гостевом секторе ОСК Металлист.

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