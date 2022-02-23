Кривбасс в своем Instagram предложил клубам Украины сменить эмблемы, покрасив их в сине-желтые цвета.

Бешикташ планирует "ограбить" Шахтер – турки готовят трансфер трех "горняков" на фоне агрессии России

"Кривбасс инициирует флешмоб в знак единства всех украинцев в опасное для нашей Украины время. Независимо от того, какие клубные цвета мы защищаем на футбольном поле, мы все украинцы. И в нашей ДНК присутствуют два важнейших цвета, это цвета государственного флага – синий и желтый.

Поэтому сегодня команды ФК Кривбасс во всех соцсетях меняют свои традиционные клубные цвета на сине-желтые. Призываем все клубы подхватить эту инициативу. Давайте поддержим нашу страну в это сложное время!" – говорится в сообщении на странице Кривбасса.

Трансферы УПЛ зима-2022: массовая миграция из Динамо и Шахтера в Европу – все переходы