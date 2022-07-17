Товарищеские матчи

Кривбасс – Ингулец – 0:1

Гол: новичок, 90+3

Металлист – Бодрумспор – 1:0

Гол: Кайдалов, 35

Харьковчане уже точно освоились в Турции. Очередным соперником в контрольном поединке на подготовительных сборах был Бодрумспор. Победителем из дуэли вышел Металлист благодаря единственному голу Кайдалова в первом тайме.

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А вот Кривбасс проводил только второй матч на летних сборах. Соперником был Ингулец, команды использовали по два состава в каждом из таймов. Последняя атака в матче привела к голу в ворота криворожцев. Выход один на один с Сарнавским реализовал неназванный новичок гостей.

Отметим, что подопечные Юрия Вернидуба не могут выиграть во второй встрече подряд. Ранее Кривбасс под руководством нового тренера расписал ничью с Александрией.