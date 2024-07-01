Кривбасс на официальном сайте сообщил о договоренности клуба о спарринге со швейцарским Янг Бойз.

Кривбасс пытается подписать вингера из чемпионата Португалии, который поиграл в Бетисе

Отмечается, что матч состоится 10 июля и станет вторым для Кривбасса на летних сборах. Ранее бронзовый призер УПЛ сообщил, что сыграет еще три контрольных матча: 6 июля – с Динамо Бухарест, 13 июля – с Сабахом (Азербайджан), а 17-го – с Динамо Загреб.

К слову, Янг Бойз в прошлом сезоне стал чемпионом Швейцарии (в шестой раз из последних 7 сезонов) и начнет участие в квалификации Лиги чемпионов с раунда плей-офф (четвертого раунда).

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