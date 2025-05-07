Матч, который должен был быть проведен еще 15 марта, в назначенную дату был остановлен всего через минуту после стартового свистка. Его "заели" воздушные тревоги в Кривом Роге. Тогда Левый Берег был на ходу, выиграв два поединка из трех и покинув четверку аутсайдеров, но перед доигровками ситуация стала иной.

"Аисты" находились в трех очках от зоны прямого вылета, имея за плечами 6-матчевую безвыигрышную серию – правда, среди соперников были представители топ-5 УПЛ. Допускать еще одной потери очков ЛБ явно не желал, однако для Кривбасса осечка рисковала превратиться в конец борьбы за еврокубки.

Можно было ожидать яркого футбола. К сожалению, его продемонстрировал только Кривбасс. Гости смогли провести только 1 удар до перерыва. Хозяева доминировали – в частности, два классных выстрела в первом тайме провел Микитишин, однако мяч пролетал рядом со штангой. Задерака же после подачи Кузыка стрелял с лету над перекладиной.

Долго ждать голов не пришлось. На 27-й минуте Кузык обыгрался в стеночку с Микитишиным и пробил в ближний угол с левого края штрафной. 1:0! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать – а уже через минуту после перерыва Кривбасс удвоил преимущество. Соса отдал проникающий пас Твердохлибу, а тот развернулся и выполнил подачу. Рикошетом от Шаповала мяч влетел в сетку. 2:0!

Обрезка Галаса перед собственной штрафной на 69-й минуте довела дело до разгрома. Гол забил Соса, который перехватил передачу Тараса. На 90-й же Твердохлеб установил окончательный счет – Егор получил пас от дебютанта Гонсалеса, переиграл нескольких защитников в штрафной и прошил Механива. 4:0!

Вот так Кривбасс разгромил Левый Берег, догнав Полесье и Карпаты в турнирной таблице. Теперь у трех претендентов на Лигу конференций по 43 очка, однако криворожане вырвались выше всех благодаря лучшим дополнительным показателям!