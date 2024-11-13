"Недавно вернулись из Нигерии. Мы были на турнире, который проводится между лучшими академиями города Абуджа, это столица. Туда съезжаются все лучшие академии. Их было 48. За пять дней мы увидели более тысячи футболистов. То есть с утра и до вечера мы смотрели игры. Действительно очень впечатлены. Нам нужно было туда поехать и воочию увидеть, как именно это проходит.

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Потому что у Кривбасса есть опыт хорошего сотрудничества с африканскими футболистами, с иностранцами. И для клуба это очень был важный шаг именно посмотреть их в молодом возрасте. Потому что у нас уже есть определенный опыт, мы в U-19 сейчас даем шанс молодым африканским футболистам. После поездки мы вступили в переговоры с некоторыми исполнителями и уже занимаемся визами. В ближайшее время в Кривом Роге будут еще новые молодые игроки из Нигерии.

С нашей стороны очень логично: все получается и работаем в этом направлении дальше. Первые шаги у нас были уже со взрослыми футболистами. Но все понимают, что взрослый футболист стоит определенных денег. Думаю, что мы будем видеть результаты, наверное, немножко позже, потому что молодым футболистам надо больше времени на адаптацию. Сейчас мы в переговорах с этими игроками и, если все будет хорошо, то, наверное, во второй части сезона уже увидим новые лица в U-19", – цитирует Баенко пресс-служба Кривбасса.

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