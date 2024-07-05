Кривбасс в своем Telegram-канале запостил видео со знаменитым инсайдером Фабрицио Романо, который объявляет будущего новичка клуба.

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Впрочем, в ролике заметно, что он сделан с помощью искусственного интеллекта. Интересно, что этот новичок является нигерийцем, экс-игроком Шахтера, играет на позиции левого защитника и является тезкой игрока национальной сборной Франции.

К слову, криворожане уже успели объявить об уходе 5 игроков. Один из них, Вячеслав Рябов, решил повесить бутсы на гвоздь. Добавим, что Кривбасс – бронзовый призер УПЛ прошлого сезона. В новом сезоне команда Юрия Вернидуба сыграет в Лиге Европы, принимая соперников в Кишиневе.

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