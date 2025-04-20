В рамках 25-го тура УПЛ 2024/25 Кривбасс принимает Зарю, Верес сыграет с Черноморцем, а Ингулец встретится с ЛНЗ. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Кривбасс – Заря

Криворожане отдаляются от еврокубков. Подопечные Юрия Вернидуба потерпели три подряд поражения, хотя и календарь был тяжелым – за 10 дней пришлось сыграть с Александрией, Динамо и Шахтером. И это в условиях травмы Хомченовского, ухода Мендосы и Аморозо, проблем со здоровьем у Иккены и ситуации в городе. А еще в некоторых матчах был недоступен Твердохлеб, который забивает практически в каждом матче при выходе в основе.

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Особенно обидно, что подопечные Юрия Вернидуба в этих трех поединках выглядели крайне симпатично. Над Динамо едва не доминировали до удаления, а с Шахтером фактически оформили ничью в доигровке – а если бы еще и забили пенальти, то ситуация стала бы еще лучше. Но что теперь уже говорить... У команды всего одна победа в семи матчах 2025 года, а отставание от топ-4 достигло четырех очков.

Впрочем, у Кривбасса есть игра в запасе, поэтому сдаваться нельзя. Вообще нельзя думать о чем-то, кроме победы над Зарей – благо, луганчане оказались в определенной турбулентности. Выдав шикарный старт года, подопечные Младена Бартуловича потерпели неожиданный разгром от Колоса, а затем начались серьезные кадровые проблемы.

Так, в проигрышном матче с Вересом неделю назад вылетел весь центр обороны, а сегодня не сыграет ключевой форвард. Адекватной замены Будковскому нет. Но даже с ним идеальной игра не была – в позапрошлом туре Заря хоть и победила Ворсклу, но явно провалила второй тайм. Хотя в первом была прекрасной. Если и такого соперника Кривбасс не одолеет, то о еврокубках лучше не мечтать.

Кадровая ситуация

Травмированные: Икенна (под вопросом), Хомченовский – Эскинья (под вопросом)

Дисквалифицированные: Будковский, Василец (Заря)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Заря

Кривбасс: Маханьков – Бандейра, Романчук, Понедельник, Дибанго – Илич – Кузык, Твердохлеб, Вакулко, Микитишин – Соса

Зоря: Сапутин – Тронтель, Башич, Джордан, Жуниньо – Дрышлюк – Антюх, Мичин, Яцык, Горбач – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5.

Учитывая нестабильность Зари в последних матчах и довольно симпатичную игру криворожан, существует большой соблазн поставить на победу хозяев. Впрочем, луганчане очень биполярны. Они могут быть столь же слабыми, насколько и мощными – и все это в течение одного матча.

Кривбассу будет непросто. Спрогнозировать результат встречи нереально, но точно можно ожидать голы. Рискнем даже поставить на тотал больше 2,5.

Верес – Черноморец

Если взглянуть сугубо на результаты Вереса, то сложится впечатление очень нестабильного коллектива. Ровенчане чередуют победы, ничьи и поражения. Забивают либо 2+ голов, либо ничего. На самом деле данное впечатление обманчиво – Подопечные Олега Шандрука выглядели здорово практически во всех матчах, где не было "автобуса" со стороны соперника. Хотя с тем же Ингульцом, где случилась нулевая ничья, проблем тоже не возникало. Команда создала значительное количество моментов, но не хватило реализации.

"Народный клуб" забил пять голов Полесью, держался до овертаймов в Житомире, играл на равных с Шахтером в течение часа и эффектно прибил Зарю. Победа над луганчанами вообще выглядела так, будто на поле играет лондонский Арсенал. Все это достигается благодаря наличию наигранных и эффективных механизмов игры с мячом и без него – о них можно говорить долго и нудно, но они работают. Пожалуй, нет более тренерской команды, чем Верес.

Проблема игры против "закрытых" соперников кажется несколько переоцененной – трудностей у ровенчан не больше, чем у других коллективов. Как бы там ни было, сегодня пространства должно хватать. Черноморец сейчас точно не про надежность в защите. Даже Оболонь провела вагон моментов у ворот одесситов, а Карпаты даже ничего особо и не создали для разгрома 4:0.

Вот только неправильно считать "моряков" безнадежным представителем зоны вылета. Вообще-то команда начала ощутимо прибавлять. В том же поединке с "пивоварами" Черноморец тоже немало создал, а победа над ЛНЗ была добыта по игре. Да и против Карпат в первом тайме одесситы действовали круто. Между тем, до зоны плей-офф подопечным Александра Кучера не хватает трех очков, поэтому сегодня они должны биться с чрезвычайной заряженностью

Кадровая ситуация

Травмированы: Гакман – Безбородько (под вопросом), Шпорн, Присяжнюк, Нету, Удод

Дисквалифицированы: Куция – Кисель

Ориентировочные составы на матч Верес – Черноморец

Верес: Кожухарь – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Харатин, Клец, Дахновский – Гайдучик, Степанюк

Черноморец: Аниагбоссо – Скиба, Джарджу, Ракицкий, Бутко – Билошевский, Габелок – Мустафаев, Когут Янаков – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – победа Вереса или ничья

Верес спокойнее и стабильнее. Сейчас даже появилась определенная глубина состава. Очевидным фаворитом является седьмая команда чемпионата, а не пятнадцатая – но это еще ничего не гарантирует. При всех достоинствах ровенчане не заставили верить в готовность побеждать сериями.

Да и Черноморец довольно опасен. Терять одесситам нечего, а такие команды втрое опаснее. Тем не менее, в поражение Вереса дома не верится – сегодня будет или ничья, или триумф хозяев. Результативность предсказать трудно, поэтому лучше на нее не ставить.

Ингулец – ЛНЗ

Шансы петровцев на спасение в УПЛ медленно тают. После сенсационного (но далеко не случайного) начала года наступила регрессия к среднему – Ингулец расписал ничью с Вересом, проиграл конкуренту в борьбе за выживание (0:1 от Оболони), а затем потерпел поражение от Карпат. Как следствие, отставание от зоны переходных матчей достигло пяти очков.

Но битва еще не завершена, ведь "казаки" имеют доигровку в запасе против Зари – и там они вели в счете до перерыва (а луганчане сейчас нестабильны). ЛНЗ же нынче настолько уязвим, что надо ставить задачу на победу. Хотя добыть ее без дисквалифицированного Пушкарева будет непросто.

Черкасчане же нырнули в крутое пике, потерпев три поражения подряд. Да и вообще подопечные Романа Григорчука проиграли пять матчей из семи – одолеть удалось только Рух и кризисный мартовский Колос. Результатом такого футбола стало падение аж на одиннадцатую позицию, однако еще большей катастрофой стало сокращение отрыв от четверки аутсайдеров. Сейчас "семенной завод" имеет только 2-очковое преимущество.

Конечно, надо учитывать статус соперников ЛНЗ. Черкасчане уступили Полесью, Динамо, Шахтеру и Карпатам – причем с житомирянами матч был равным (провал произошел только на старте второго тайма), а киевлян после перерыва вообще прибивали. Как и донетчан после перерыва. В игре на встречных курсах подопечные Романа Григорчука остаются крайне опасными.

Но вместе с тем команда пропускает слишком много (трижды за тайм от Шахтера, например), безнадежно уступала Черноморцу и продемонстрировала безумные проблемы в позиционном наступлении. Ну и в принципе от столь мощного состава ожидают чего-то большего, чем борьбы за выживание. Словом, Ингулец наткнулся на раненого зверя.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Пушкарев (Ингулец)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – ЛНЗ

Ингулец: Паламарчук – Бенедюк, Дихтярук, Малыш, Катрич – Лосенко – Фарасеенко, Волохатый, Пятов, Могильный – Сад

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев – Кушниренко – Бессала, Яшари, Танковский, Эйнел – Момо

Прогноз "Футбол 24" – победа ЛНЗ, тотал больше 2,5

Каким бы слабым ЛНЗ не был, но в матче с Ингульцом черкасцы остаются фаворитами. Уже даже по теории вероятности черкасцы должны победить – тем более, что моменты они все же создают, а состав мощный. Это еще ничего не гарантирует в контексте УПЛ, но подопечные Романа Григорчука по умолчанию сильны.

Рискнем поставить на триумф "семенного завода", но в отсутствие пропущенных голов не верим. ЛНЗ будет тяжело.

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