Кривбасс – Ворскла

Криворожане продолжают победное шествие по чемпионату. За исключением скандального поражения от Шахтера, Подопечные Юрия Вернидуба выиграли все матчи после возобновления сезона. При этом команда не пропустила ни одного гола – да и от донетчан пропустила бы минимум, если бы не крысиный гол и удаления. К 60-м минутам Кривбасс

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Возможно, не все победы были убедительными. В частности, с Колосом и Оболонью. По ожидаемым показателям коллектив перебрал аж 11 зачетных баллов, однако регрессии к среднему до сих пор не происходит. Наоборот – Кривбасс остается одним из двух лидеров УПЛ, отставая от Шахтера на три зачетных балла.

Ворскла же на прошлой неделе прорвалась в финал Кубка Украины. "Жертвой" полтавчан в полуфинале стало Полесье, хотя матч был довольно равным – если бы Исенко не потянул пенальти, то игра бы перешла в овертайм. Таким образом, команда прервала 2-матчевую серию досадных поражений.

Хотя поражения выглядели такими себе. Так, от Динамо пропустили 5 голов, однако в первом тайме подопечные Сергея Долганского выглядели очень симпатично – соперника вытянул класс и воздушные тревоги. В Александрии проиграли при равной игре без моментов. А до этого было две победы, Да и в целом нынешняя Ворскла демонстрирует нормальный футбол. Не яркий, но надежный; без топ-прессинга, но с лучшим владением.

Кадровая ситуация

Травмированные: Якимец – Якубу, Чеснаков, Скляр

Дисквалифицированные: Челядин (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Ворскла

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Илич, Бизимана – Кузык, Лунев, Соса – Аду

Ворскла: Исенко – Пердута, Хрипчук, Бацула, Крупский – Толи, Сиссоко – Кане, Степанюк, Глущенко – Ковталюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обе команды регулярно забивают. Ворскла больше одного гола не проводит, да и не заслуживает второго – Кривбасс же результативнее, да еще и имеет лучшую оборону. Именно поэтому мы поставим на победу подопечных Юрия Вернидуба, у которых еще и преимущество в игровом тонусе есть.

Минай – Полесье

Минай продолжает поражать сообщество своим весенним ренессансом. Подопечные Желько Любеновича в шести стартовых турах одержали две победы и расписали две ничьи – одну с СК Днепр-1, а другую с Александрией, закамбечив с 0:2 за 15 минут. Причем обе ничьи должны были завершаться триумфом закарпатцев.

Впрочем, все эти успехи не помогли покинуть дно турнирной таблицы. Минай держится в зоне вылета, а в зону переходных матчей не хватает четырех зачетных баллов – о большем наскоро собранная команда мечтать не может. Таким образом, каждый непобедный матч для "лис" рискует стать фатальным.

Полесье же ушло в стремительное пике, не выиграв ни одного из шести матчей на старте второй части сезона – и проиграв пять из них. За этот период житомиряне забили всего 3 гола, пропустив 11. Причем соперники были не самыми сложными. Оболонь, Александрия, Ворскла, Черноморец и ЛНЗ – представители середины таблицы и второй десятки.

Вообще, последняя победа новичка УПЛ датируется 11 ноября 2023-го. С тех пор Полесье опустилось с топ-3 на седьмую строчку, вылетело из Кубка и сменило тренера. А также провело сильную трансферную кампанию, хотя ни один из новичков в итоге не стал важным для состава. Без Макуана у житомирян дела не идут, но сейчас надо найти в себе внутренние резервы и победить хоть как-то.

Кадровая ситуация

Травмированные: Макуана (Полесье)

Дисквалифицированные: Кушниренко (Полесье)

Ориентировочные составы на матч Минай – Полесье

Минай: Кемкин – Чуев, Прокопчук, Скиба – Дмитрук, Витенчук, Петько, Корнийчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Полесье: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Кравец, Михайличенко – Танковский, Таллес Кошта – Козак, Грицук, Назаренко – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Минай не просто так набирает очки. Весной команда Желько Любеновича демонстрировала довольно симпатичный футбол, который прибивал различных зомбаков из УПЛ – и не только их. Если ты не в форме, то переиграть закарпатцев будет тяжело.

Полесье не в форме. У Полесья все плохо в атаке. Возможно, их умение подсушивать матчи поможет не проиграть "лисам", но на победу команды Сергея Шищенко ставить рискованно. Сегодня вполне вероятной является ничья.

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