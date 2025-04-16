Шахтер одержал минимальную победу над Кривбассом (2:1) в доигровке 5-го тура УПЛ. Видео голов и самые интересные моменты матча – в этой новости на "Футбол 24".

Во вторник, 16 апреля, Кривбасс доиграл матч 5-го тура УПЛ против Шахтера. Эту игру должны были завершить еще 1 сентября 2024 года, но из-за длительной воздушной тревоги в Кривом Роге тогда удалось сыграть лишь 51 минуту.

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Сегодня, 16 апреля, Шахтер открыл счет после быстрой атаки: Назарина отобрал мяч, разогнал контрвыпад 3-в-1 и через Педринью и Судакова мяч вернулся к Кевину, который замкнул прострел – 0:2!

Далее произошел, вероятно, самый интересный момент матча. Кривбасс получил право пробивать пенальти, Илич реализовал 11-метровый, однако его не засчитали. Оказалось, что Хрвое повторил беду Хулиана Альвареса с 1/8 финала ЛЧ, коснувшись мяча дважды. Через мгновение Твердохлеб все же сумел забить гол для Кривбасса, но на итог это не повлияло – 2:1 в пользу Шахтера.

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