Кривбасс в рамках доигровки матча 5-го тура УПЛ 2024/25 принимает Шахтер. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Доигровка матча 5-го тура УПЛ 2024/25 между Кривбассом и Шахтером начнется в 14:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция доступна на Setanta Sports, MEGOGO, а также на других провайдерах из списка UPL.TV.

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Поединок должен был быть завершен 1 сентября 2024 года, но из-за затянувшейся воздушной тревоги в Кривом Роге удалось провести только 51 минуту. На тот момент "горняки" минимально вели в счете благодаря голу Степаненко, которого уже нет в составе донецкого клуба.

Стартовые составы:

Кривбасс: Клищук, Бандейра, Романчук, Вакулко, Дибанго, Икенна, Илич, Кузык, Твердохлиб, Микитишин, Соса.

Шахтер: Фесюн, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Кевин, Эгиналду.

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