Шахтер минимально победил Кривбасс (2:1) в поединке 5-го тура УПЛ. Читайте обзор в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Украины 2024/25, 5-й тур

Кривбасс – Шахтер – 1:2

Голы: Твердохлеб, 85 – Степаненко, 40, Кевин, 62

Нереализованный пенальти: Илич, 77

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Этот матч должны были бы завершить еще 1 сентября 2024 года, но из-за длительной воздушной тревоги в Кривом Роге удалось провести только 51 минуту. На тот момент "горняки" минимально вели в счете благодаря голу Степаненко, которого уже нет в составе донецкого клуба. Кроме того, из стартового состава выпал Сикан, который вместе с Зубковым перебрался в Трабзонспор – а Ризнык в доигровке не мог выйти из-за повреждения.

Также в лазарете донетчан остался Конопля, а Крыськив не попал в заявку (он только-только восстановился под травмы). Список потерь Кривбасса оказался не менее широким – Зимой команду покинули Стецков, Драмбаев и Бизиман, которые начинали матч с Шахтером в основе. Нынче же на больничный загремели Хомченовский и Микитишин, а Мендоса и Аморозо покинули клуб из-за обстрелов.

Правда, Мендоса был замечен на трибунах стадиона Горняк. Возможно, еще не все потеряно?

Особенно досадная история случилась с Луневым – осенью его заменили, а потому в доигровке использовать Максима криворожане уже не могли. Как следствие, стартовые составы команд в доигровке получили такой вид:

К сожалению, начать матч по графику не удалось, потому что – барабанная дробь – в Кривом Роге снова прозвучала тревога. Поединок стартовал только через 45 минут.

До 60-й ничего интересного болельщики не увидели, а уже на 62-й Шахтер забил эффектный гол. Назарина отобрал мяч в центре и запустил передачу на ход Кевину, организовав контрвыпад 3-в-1 – в его завершении бразилец покатил на правый фланг в ноги Педринью, а тот запустил пас Судакову на край штрафной. Георгий прострелил на дальнюю штангу, а Кевин замкнул. 0:2!

После этого прозвучала воздушная тревога, которая приостановила матч еще на 10 минут. Вскоре после возобновления игры дончане могли забить третий гол в результате передачи Бондаренко под выход Кевин один на один – впрочем, бразилец неудачно обработал мяч, а затем проигнорировал открывание Судакова, пробив в защитника.

Наказание за жадность прилетело на 76-й минуте, когда активный Твердохлеб открылся под заброску и упал в штрафной. Повтор показал, что Бондаренко толкал Егора, а судья вообще не колебался.

К "отметке" подошел Илич, который уверенно переиграл Фесюна – впрочем, взятие ворот не засчитали!

Оказалось, что Хрвое повторил беду Хулиана Альвареса с 1/8 финала ЛЧ, коснувшись мяча дважды. Пенальти "сгорел", а счет не изменился.

Кривбасс все же сумел отквитать один гол на 85-й минуте. Снова проявил себя Твердохлеб, который замкнул навес Дибанго. 1:2! Впрочем, на большее хозяев не хватило. Шахтер отпраздновал победу и приблизился ко второму месту на расстояние одного зачетного балла.

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