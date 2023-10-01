В рамках 9-го тура УПЛ Кривбасс принимает Рух, Минай сыграет с Оболонью, а Колос – с Полесьем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Кривбасс – Рух

Криворожский коллектив посреди недели вылетел из Кубка Украины, потерпев поражение от Черноморца. Фиаско получилось обидным – в достаточно равном поединке подопечные Юрия Вернидуба пропустили решающий гол на 3-й компенсированной минуте. Коуч Кривбасса не собирался жертвовать этим турниром, выставив боевой состав, но он ограничил время пребывания ключевых футболистов на поле.

Именно поэтому надеяться на усталость "президентского клуба" Рух не должен. Надо готовиться к очень тяжелой игре, ведь криворожане идут вторыми в таблице УПЛ – и это заслуженно. Кривбасс является лидером по среднему количеству разрезных передач, идет в топ-5 по пасам в радиус 20-ти метров от ворот и имеет самую короткую дистанцию ударов. Как следствие, по ожидаемым голам коллектив уступает только Динамо, а с Шахтером была расписана ничья 3:3.

То есть, это не такие уж и стереотипные "мужики" Вернидуба. Рух на фоне прогрессивного футбола Кривбасса выглядит значительно проще, да и по кадровому потенциалу команды пока несопоставимы – впрочем, это не помешало неделю назад отобрать очки у Шахтера. Конечно, команда большую часть матча провела в большинстве, однако и в равных составах львовяне играли не хуже дончан. А то и лучше.

Правда, после этого произошел вылет из Кубка в результате поражения от Александрии. Оно оказалось таким же обидным, как и у Кривбасса – Сапуга на 3-й компенсированной срезал мяч в собственные ворота. Сама по себе неудача не является страшной (тем более, что состав ротировали), но Рух последний раз побеждал аж 12 августа, четыре тура назад. Было даже поражение от ЛНЗ, поэтому эту серию необходимо прерывать – благо, уровень футбола приличный.

Кадровая ситуация

Травмированы: Семенов, Якимец, Соса (Кривбасс)

Дисквалифицированные: Кожушко (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Рух

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Илич, Бизимана – Задерака, Хомченовский, Лунёв – Дебелко

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Сапуга, Эдсон – Соломон-Отабор, Таллес, Рунич – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Трудно делать прогноз, учитывая последние матчи Руха. С одной стороны, подопечные Виталия Пономарева раскатывали Шахтер неделю назад, а по ожидаемым очкам львовяне идут в топ-3 УПЛ. С другой, команда в течение месяца подарила очки Колосу, Металлисту 1925 и ЛНЗ. Сказывается молодость состава.

У Кривбасса же таких проблем нет. Механизм работает, как часы, не ломаясь под давлением сильнейших представителей УПЛ. По всем показателям криворожане выглядят максимально эффектно и эффективно, поэтому мы поставим на победу подопечных Юрия Вернидуба.

Минай – Оболонь

Минай после матча с Динамо в 1-м туре понравился своим смелым прессингом. Учитывая симпатичный второй круг предыдущего сезона, все ожидали продолжения перформанса Владимира Шарана – казалось, что коуч и в дальнейшем будет выжимать из закарпатцев 150% возможностей. Впрочем, на дворе уже 9-й тур, а "лисы" не только идут без побед, но и имеют критически низкие цифры по большинству статистических показателей.

Вот только это не значит, что Минай можно списывать. В последних турах команда начала подтягиваться, создавая нормальные моменты и давая бой сильнейшим оппонентам. В частности, были расписаны ничьи с СК Днепр-1 и Зарей, да и поражение от Полесья прошло при неплохом футболе. Закарпатцы постепенно прибавляют – но этого мало. Надо победы.

Оболонь уже добыла парочку. И что это были за победы! Сначала переиграли СК Днепр-1 в чемпионате, а потом выбили Динамо из Кубка. Кроме того, вспоминается ничья с Кривбассом – киевляне полностью нейтрализовали атаку криворожан, в то время как Шахтер глотал от нее три гола. И это при том, что состав у "пивоваров" откровенно перволиговый.

Что наиболее интересно, в последних двух матчах Оболонь чрезвычайно спрогрессировала в организации игры на чужой половине – как с мячом, так и без него. В поединке с Вересом неделю назад коллектив мог устроить разгром еще в первые 15 минут, в то время как Динамо удалось максимально эффективно запрессинговать. Правда, оборона до сих пор остается уязвимым местом команды Валерия Иващенко – по количеству ожидаемых пропущенных она уступает только Минаю.

Кадровая ситуация

Травмированные: Воробчак (Минай)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Оболонь

Минай: Бандура – Чуев, Немчанинов, Мельник – Дмитрук, Витенчук, Ралюченко, Булеза – Кораблин, Твердохлеб – Одарюк

Оболонь: Рыбка – Нагиев, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко – Мединский, Черненко, Мороз, Груша – Краснопир, Тарануха

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Почему-то не верится, что Оболонь выиграет этот матч. Во-первых, коллектив отдал много сил в матче с Динамо, в то время как Минай отправил на кубковую встречу резервистов. Основа закарпатцев даже не поехала в Сумы, где молодежь сгорела Виктории.

Во-вторых, подопечные Владимира Шарана выглядят довольно сбито и даже агрессивно. У "лис" всегда есть моменты, а голы удается забивать в течение четырех туров подряд. С таким раскладом можно даже подумать о победе минайцев, однако Оболонь слишком упрямая и неудобная для соперников. Ставим на ничью.

Колос – Полесье

Вряд ли кому-то интересно читать анонс о Колосе. Во-первых, все и так знают, как будут играть ковалевцы сегодня, завтра или через год. Во-вторых – никому не хочется смотреть их матчи (кроме жителей Ковалевки и владельца клуба). Нулевая ничья с Металлистом 1925 в предыдущем туре только подтвердила, что под матчи "хлеборобов" хорошо только спится.

Такой уж стиль игры у подопечных Ярослава Вишняка. Он помог отобрать очки у Руха и СК Днепра-1, хотя на Шахтер с Кривбассом сил и класса не хватило – там случились безапелляционные "сухие" поражения. И все бы ничего, если бы не 5-матчевая безвыигрышная серия в УПЛ с поражением от Мариуполя в Кубке. Она ставит под сомнение идею скучного, но эффективного футбола. Эффективность становится все менее заметной.

А сегодня еще и соперник серьезный. Полесье по ожидаемым очкам вырвалось в лидеры Премьер-лиги, а в случае победы над Колосом житомиряне поднимутся на третью позицию. Как минимум. Посреди недели коллектив еще и в четвертьфинал Кубка вырвался, перестреляв СК Днепр-1 в серии пенальти – ну разве это не рай?

Все тренеры и журналисты наперегонки расхваливают команду Юрия Калитвинцева. Правда, в тактическом плане к нему возникает немало претензий – настолько мощный состав позволяет выжимать гораздо больше. Только в последних матчах Полесье начало заметно прибавлять в качестве игры, но хватит ли ее для взлома среднего блока Колоса? Сегодня и узнаем.

Кадровая ситуация

Травмированы: Цуриков – Назаренко

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Полесье

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Милько, Богданов, Черноморец – Демченко, Мякушко – Безбородько

Полесье: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Танковский, Кушниренко – Козак, Ариэльсон, Макуана – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Полесье провело изнурительный 120-минутный матч против СК Днепра-1, однако Юрий Калитвинцев неплохо распределил игровое время лидеров. Будковский же вообще не играл. Ничего критического в плане кондиций произойти не могло – обидно только, что травмировался Назаренко. У Колоса же выпал Цуриков.

Житомиряне выглядят фаворитами встречи, однако мы не рискнем поставить на конкретный результат. Все факторы указывают, что сегодня мы увидим типичный матч УПЛ, где многое решит рандом – но совсем не верится в тотал больше 2,5. Должно быть меньше.

Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ