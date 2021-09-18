Тренер академии Кривбасса Станислав Дьяченко был отстранен от работы в криворожском клубе – активные болельщики не оставили это без внимания.

"В августе наш клуб подписал контракт со специалистом, который до этого более 2-х лет работал в Киеве в академии ФК Шахтер становился чемпионом Украины, имел действующий тренерский диплом и проживал на территории Украины. После подписания контакта клуб получил информацию от ультрас об участии Станислава в матчах на территории временно оккупированного Донецка. Руководство клуба проверило официальную информацию, и выяснило, что Станислав Дьяченко не входит в список украинцев, которые играли за так называемые сборные "ДНР" и "ЛНР", и были дисквалифицированы КДК УАФ.

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Руководство клуба вместе со Станиславом провело встречу с ультрас, где активные болельщики клуба услышали его позицию и получили ответы на все вопросы лично от нового сотрудника академии. Казалось, что в то время конфликтная ситуация была исчерпана. Но позже отдельные представители фан движения ФК Кривбасс, которые не присутствовали на встрече, выразили свое недовольство и предоставили дополнительную информацию, которая требовала проверки.

Клуб всегда прислушивается к своим болельщикам, но действует исключительно в правовом поле, поэтому за последние дни были сделаны следующие действия:

- Во-первых, клуб обратился к силовым ведомствам с просьбой проверить Станислава Дьяченко насчет возможных противоправных действий против государства и нарушение им действующего законодательства. Параллельно также продолжаются консультации с представителями УАФ.

- Во-вторых, на время внутреннего расследования клуб принял решение отстранить тренера академии Станислава Дьяченко от выполнения служебных обязанностей.

ФК Кривбасс просит всех, кому небезразличен футбол, воздержаться от нападок на клуб и его представителей, а также защитить футболистов основной команды накануне важных матчей. Отдельных экспертов призываем не пытаться строить личную или политическую карьеру на этой истории и дождаться итоге проверок ", - говорится в заявлении Кривбасса на официальном сайте.

Фанаты криворожского клуба решили публично продемонстрировать свою позицию, вывесив на матче с Прикарпатьем баннер с надписью: "Кривбасс – не место для предателей".

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