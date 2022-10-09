Кривбасс в рамках 6-го тура УПЛ встретится с Минаем. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Кривбасс классно приготовился к возвращению в элиту, собрав довольно мощный состав и подписав Юрия Вернидуба. Впрочем, старт чемпионата оказался катастрофическим – криворожане не выиграли ни одного из пяти матчей в элите. В первых четырех они даже голов не забивали, причем команда даже по ожидаемым показателям на них не наиграла. Новичок УПЛ пытается играть первым номером, однако его позиционная атака выглядит просто ужасно.

Новичок Кривбасса рад воссоединению с Вернидубом – он уже сотрудничал со специалистом за границей

В предыдущем туре Кривбасс расписал боевую ничью с Зарей. Результат неоднозначный – с одной стороны, отобрали очки у лидера, однако победить до сих пор не удается. Подопечные Юрия Вернидуба наиграли на 2,04 xG, но пенальти и добивание Ваната в пустые ворота (после ошибки голкипера) потянули на 1,41. При этом в обороне было много грубых ошибок.

На этом фоне даже пошли разговоры об отставке главного тренера, но руководство выразило полное доверие Вернидубу. Впрочем, от необходимости побеждать это не освобождает – вот только соперник у криворожан непростой. Минай приучил относиться к себе со скепсисом, но под руководством Владимира Шарана закарпатцы превратились в достаточно крепкий и опасный коллектив, способный дать бой даже Динамо.

"Лисы" неплохо обороняются и контратакуют, а по ожидаемым очкам они наиграли аж на восьмую позицию. С Минаем непросто всем, хотя стабильности закарпатцам пока не хватает – как на турнирной дистанции, так и в течение конкретных матчей.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Горин (Минай)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Минай

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Вернидуб, Стецьков, Дибанго – Банада, Семенов – Татарков, Задерака, Волошин – Хобленко

Минай: Бандура – Гончар, Кравчук, Немчанинов, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Воробчак, Твердохлеб, Кулиев – Вишневский

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать какие-то прогнозы на матчи Кривбасса. В теории, команда Юрия Вернидуба сильнее, а конкретно сегодня соперник еще и столкнулся с серьезной кадровой потерей – Горин имеет важное значение для игры Миная. Впрочем, футбол криворожан в атаке оставляет очень много вопросов, а Минай умело сводит матчи к выгодному для себя сценарию.

В таких условиях вполне вероятной является ничья. На нее и поставим.

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