В рамках 2-го тура УПЛ 2025/26 Кривбасс принимает Металлист 1925, а ЛНЗ сыграет с Эпицентром. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Кривбасс – Металлист 1925

Криворожане провалили старт сезона, Беззубо проиграв Колосу на выезде. Команда почти ничего не создала. Забитый в конце встречи был просто подарен ковалевцами, да и в целом по игре сказать нечего – ее мы пока что не увидели.

Кривбасс официально подписал звездного легионера

Такой катастрофический старт в чемпионате можно объяснить масштабным обновлением состава. Юрий Вернидуб покинул Кривой Рог после трех лет работы, а клуб распрощался с девятью футболистами. Большинство из них были представителями прошлогоднего старта. Наиболее серьезными потерями стали Соса (ключевой форвард), Кузык (главный вингер-универсал) и Романчук (основной центрбек). Уход Вакулко, Клищука, Лунева, Хомченовского, Понедельника и Икенны тоже стал заметным, хотя не все эти игроки были важными

На замену выписали Патрика Ван Леувена, которому подписали семерых латиноамериканцев и украинского голкипера Кемкина. На днях доехал еще один легионер. Разобраться в этом кадровом хаосе очень непросто – сейчас даже встала проблема лимита. К тому же, нынешний коуч Кривбасса никогда не начинал с места в карьер, тратя несколько месяцев на формирование основы и основательно работая над организацией игры.

Пока есть он только присматривается к футболистам. В частности, молодому Шевченко доверили стеречь опорную зону, однако под давлением колоса хавбек растерялся, привез гол и кучу моментов. Решение выпустить Ярослава в основе вообще странное, ведь на сборах эту позицию отдавали Бандейре, которого и пришлось выпускать после перерыва.

Словом, Кривбасс прямо сейчас не собирается впечатлять. Металлист 1925 же вернулся в элиту на денежных мешках, за два года потратив около 6 млн евро. И это только на трансферы. Калюжный, Крупский, Шабанов, Мартынюк, Павлюк, Антюх, Павлюк, легионеры из Албании – это только те, кто уже пришел в команду, однако харьковчане еще продолжают искать усиление. В частности, писали об интересе к Шепелеву.

Казалось, что этот монстр просто уничтожит Оболонь в 1-м туре, как уничтожил основу Боруссии М в спарринге перед стартом сезона (3:1). Впрочем, вместо этого болельщики увидели... А ничего они не увидели. Металлист 1925 имел только два опасных удара, да еще и допустил ряд ошибок в обороне. "Пивовары" могли дважды забивать Металлисту 1925.

Очевидно, что в следующих матчах "желто-синие" будут добавлять, однако это касается всех команд УПЛ. Прямо сейчас же встречаются два самых больших разочарования 1-го тура – это очень хорошо. Харьковчанам и криворожанам надо доказывать, что провал на старте был только случайностью.

Кадровая ситуация

Травмированные: Дибанго (Кривбасс)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Металлист 1925

Кривбасс: Кемкин – Юрчец, Конате, Рохас, Бекавац – Бандейра – Задерака, Илич, Твердохлеб, Микитишин – Мендоса

Металлист 1925: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Ари, Калитвинцев, Панченко, Антюх – Мба

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Этот матч может завершиться с любым результатом и счетом. Почему-то кажется, что почти абсолютное отсутствие моментов в 1-м туре было аномалией – слишком уж мощный состав у Металлиста 1925 и Кривбасса. Голы должны быть, но вряд ли много.

Спрогнозировать что-то большее тяжело. Однозначно не верится, что команды пробьют ТБ 2,5: харьковчанам не хватает форварда, а криворожанам – сыгранности.

ЛНЗ – Эпицентр

ЛНЗ стал еще одним коллективом, который не впечатлил на старте, но громкой неудачи не случилось. Черкасчане в поединке против Зари хоть и сыграли в довольно унылую ничью, однако несколько интересных хайлайтов и моментов создала. Особенно запомнились тонкие передачи Яшари, эффектный дриблинг вингера Оба и промах Кузика мимо пустых ворот с метра.

Это немного напоминало футбол, который Виталий Пономарев ставил Руху. Прагматично, с перспективными контратаками и сильными флангами, с минимумом моментов у собственных ворот. Собственно, он и движется в этом направлении – иначе бы четырех экс-подопечных (Дидыка, Горина, Рябова и Ледвия) в Черкассы не выписали бы.

Вообще, летняя трансферная кампания ЛНЗ была одной из самых мощных. Кроме руховцев, клуб подписал суперголкипера Паламарчука, забрал Кузика из Кривбасса и Кисиля из Черноморца. Также сюда переехал Марко Подоляк – воспитанник Динамо, который последний сезон провел в Леганесе С. За вингера Оба выложили рекордные 700 тысяч евро, а в целом клуб потратил более 2,3 млн.

Потенциал у этого ростера огромный, однако работы с ним еще слишком много. На пространстве подопечные Виталия Пономарева способны разрывать, но способна ли эта команда крушить "автобусы"? Пока что так не кажется, но без проверки не узнаешь. Эпицентр предоставит ее в полной мере.

Подопечные Сергея Нагорняка дебютировали в УПЛ с шикарного матча против Шахтера. Тренерский штаб очень хорошо проанализировал особенности игры "горняков", сев в максимально низкий блок. Таким образом, подольчане не оставляли пространства за своей спиной, а потому вингерам и "десяткам" дончан было некуда вбегать. Кроме того, линию обороны растягивали до 6-7 исполнителей, пытаясь нейтрализовать угрозу от бразильских флангов.

Правда, это оставляло пространство в опорной зоне, но Эпицентр надеялся на плотность защитников в штрафной. И действительно – удары очень часто блокировались. Все это позволило продержать ворота "сухими" до 80-й минуты, хотя гранд доминировал тотально. Кроме того, новички УПЛ круто проанализировали уязвимости Шахтера в переходных фазах, создав три явных голевых возможности с контратак.

И вот как ЛНЗ должен взламывать такую оборону, если не удалось справиться с привозной защитой луганчан? Состав черкасцев явно заточен на атаку глубины и фланговую игру, а в попытках расшатать блок Эпицентра команда рискует раскрыться – и получить рывки Сифуэнтеса за спины с ударами в перекладину.

С другой стороны, "семенной завод" существенно превосходит "эпиков" по кадровому потенциалу. Также коллектив сильно подготовлен в физическом плане – после 60-х минут подопечные Виталия Пономарева только прибавляли. Дебютантам УПЛ всегда не хватает выносливости. Словом, противостояние в Черкассах интригует.

Кадровая ситуация

Травмированные: Липовуз (под вопросом) – Путря

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Эпицентр

ЛНЗ: Ледвий – Пасич, Муравский, Дидык, Драмбаев – Кушниренко – Оба, Танковский, Яшари, Эйнел – Ассинор

Эпицентр: Билык – Танчик, Григоращук, Мороз, Климец – Миронюк – Хоакинет, Запорожец, Кош, Янаков – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – ничья, ТМ 2,5

ЛНЗ выглядит фаворитом, ведь разница в составе очень большая. Вот только Шахтер имел еще большее преимущество – а Эпицентр едва не удержал ничью. Подопечные Сергея Нагорняка очень умело ставят низкий блок и классно контратакуют, поэтому черкасцам будет непросто.

Учитывая опыт 1-го тура, рискнем поставить на ничью. ЛНЗ будет трудно пробить низкий блок Эпицентра, а дебютантам УПЛ будет непросто с хорошей балансировкой атак соперника. Возможно, голы и будут, но тотал меньше 2,5 кажется железным – а еще мы поставим на ничью.

