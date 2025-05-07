Если бы Эрнеста Хемингуэя попросили написать самое короткое произведение об украинском футболе, то он бы написал онлайн матча Кривбасса против Левого Берега. Вот как бы он выглядел:

Поединок должны были провести 15 марта еще в 15:30, но из-за воздушных тревог начало дважды переносили. Сыграв одну минуту, команды отправились на третью тревогу – но матч так и не был продолжен. Лишь теперь, 7 мая, УПЛ нашла окно для проведения доигровки.

С тех пор составы изменились не сильно. В стартовом составе криворожан был Мендоса, который собирался покинуть страну из-за обстрелов – но контракт оказался сильнее. Вернувшись к тренировке, вингер получил травму.

Кроме того, из-за повреждения не сыграет Хомченовский, который вылетел до конца сезона. Также в предыдущей встрече переднюю мышцу бедра потянул Дибанго. Все остальные футболисты Кривбасса на месте – как и у Левого Берега. Это немаловажно, учитывая ценность данного поединка. Для киевлян он рискует стать одним из последних в элите.

"Аисты" после хорошего старта года ушли в крутое пике, выдав 6-матчевую безвыигрышную серию при 5-ти поражениях. Отчасти в этом виноват тяжелый календарь – Подопечные Виталия Первака сыграли с Динамо, Шахтером, Александрией, Полесьем, Зарей и Карпатами, причем во всех этих поединках они выглядели симпатично хотя бы тайм (а у житомирян даже очки отобрали). Действительно слабо новичок УПЛ сыграл лишь с Колосом.

Как следствие, Левый Берег вернулся в зону переходных матчей, а зона прямого вылета расположена всего в трех баллах позади. Именно поэтому киевлянам крайне важно зацепиться хотя бы за ничью с Кривбассом – вот только соперник в этом не заинтересован. Команде Юрия Вернидуба нужна победа любой ценой.

Криворожане находятся в трех пунктах от зоны еврокубков. Четвертое место пока держит Полесье, но Карпаты отстают только из-за худших дополнительных показателей. Их необходимо догонять – другого такого шанса за три последних тура уже не выпадет. Вот только последние матчи заставляют сомневаться в успехе.

Так, Кривбасс сыграл вничью в доигровке с Шахтером (и мог выиграть, если бы не досадная история с пенальти Илича), дал бой Динамо, разделил очки с "горняками" в полной встрече и разгромил Зарю. По игре коллектив выглядел довольно симпатично – впрочем в предыдущих двух турах случились нулевые ничьи с ЛНЗ и Рухом. При довольно низком количестве моментов.

Кривбасс достаточно привозит в обороне (чего только моменты Карабина стоят), демонстрирует определенные признаки класса и настырности впереди, но целостности коллективу не хватает. Это – шанс для Левого Берега.

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Левый Берег

Кривбасс: Маханьков – Понедельник, Конате, Романчук, Кузык – Илич – Задерака, Твердохлеб, Вакулко, Микитишин – Соса

Левый Берег: Механив – Соколов, Банада, Семенов, Шаповал – Косовский, Дедух – Шастал, Синица, И. Когут – Сухоручко.

Прогноз "Футбол 24" – победа Кривбасса

Кривбасс очевидно сильнее, а Левый Берег после международной паузы уступает всем таким коллективам. Исключением стало Полесье, однако там соперник выставил полурезерв. Да, киевляне также дали бой Карпатам, забив два гола, но это произошло при игре в большинстве.

Команда Виталия Первака может быть симпатичной и опасной, а Кривбасс вполне может подарить очки. Собственно, во встрече первого круга криворожане получили только минимальную победу. Почему-то кажется, что и сейчас они выиграют с небольшим преимуществом – но таки выиграют.

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