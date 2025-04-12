Матч Кривбасс – Динамо 12 апреля 2025 года начнется в 13:00, команды выйдут на газон стадиона Горняк в Кривом Роге. Вживую встречу можно посмотреть на канале УПЛ ТВ. За главными событиями можно следить на "Футбол 24" в текстовой трансляции.

Кривбасс – Динамо: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ

Киевляне настроены продолжить свою беспроигрышную серию в чемпионате Украины, которая насчитывает уже 25 матчей (19 побед, 6 ничьих). Зато у Кривбасса есть дополнительная мотивация – отметить юбилей своего главного тренера. Юрий Венидуб проведет 150-й домашний тренерский поединок на уровне УПЛ.

Стартовые составы на матч Кривбасс – Динамо

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Романчук, Конате, Дибанго – Илич – Кузик, Твердохлеб, Задерака, Икенна – Соса

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат