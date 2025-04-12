Кривбасс уступил Динамо (0:2) в рамках 24-го тура УПЛ. Счет и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

УПЛ, 24 тур

Кривбасс – Динамо – 0:2

Голы: Ярмоленко, 35, Ванат, 74

Удаление: Попов (Динамо), 64, прямая красная

Несмотря на планы начать в 13:00, реально стартовый свисток прозвучал более чем на час позже – в 14:05. Кривой Рог остается одним из наименее безопасных тыловых городов Украины, продолжает страдать из-за захватнической войны россиян.

Ярмоленко забил 200-й гол на топ-уровне за украинские команды и гонится за рекордом Шацких в УПЛ

Хозяева остро начали игру. Уже на первой минуте после широкой атаки Соса сбросил мяч на Твердохлиба, который бил в касание (динамовцы заблокировали). Тут же Понедельник заработал штрафной, подставившись под фол Шапаренко, который сегодня провел за столичный клуб 200-й матч на топ-уровне. Нещерет справился с ударом Илича со стандарта.

После этой вспышки киевляне перехватили инициативу и на несколько минут зажали команду Юрия Вернидуба в пределах ее штрафной площади. Вроде и перспективно, но прострелы ни Ваната, ни Дубинчака до адресата не дошли, а самая большая опасность возникла после неудачной игры на выходе Клищука.

Команды продолжили держать неплохой тайм, действуя организованно. Больше мяч держался в ногах хозяев. В то же время это создавало шансы для выпадов киевлянам. В частности, так произошло после перехвата Дубинчака, который запустил вперед Ваната. Влад начал заигрывать Буяльского, чем сделал только хуже. Атака на этом захлебнулась.

Кривбасс, хоть и владел территориальным преимуществом, больше проблем сопернику не создавал. Попытки хоть как-то обострить начали завершаться потерями вдали от ворот Нещерета. Киевляне сразу пытались отвечать. Преимущественно в этих переходах адресатом был Ванат, которого защитники прикрывали достаточно плотно.

А нужно было не только Ваната. Или хотя бы просто играть внимательно. На 35-й минуте сразу трое (!) защитников Кривбасса пропустили мяч, который Дубинчак направил вдоль вратарской. В итоге, на дальней штанге никто даже близко не мешал Ярмоленко. Андрей забил свой 200-й (и один из самых легких) гол на топ-уровне в составе украинских команд.

Следующее оживление в игре зрители увидели только перед перерывом. Сначала Попов неплохо, хоть и неточно, бил после углового, а затем на противоположном конце поля Соса с перспективной позиции отправил мяч точно туда, где стоял Нещерет.

Вторую половину тоже активнее начал Кривбасс. Попов не смог попасть в мяч, организовав выход для Сосы. Впрочем, Нещерет вовремя сблизился и спас. Вторым темпом стремился пробить Понедельник, но его сбил все тот же Попов. Штрафной с площади полукруга от Илича не назовешь удачным – прямо в голову Шапаренко, который был в стенке. К счастью без негативных последствий для здоровья Николая.

Стоит отметить, что интенсивности, как в первом тайме, уже не было. Динамо закономерно начало действовать осторожнее. Не совсем от обороны, но и вперед бездумно никто не бежал. Кривбассу, конечно, было тяжело взламывать такую оборону. Однако в агрессии хозяева прибавили.

Несколько возможностей наказать свою команду упустил воспитанник Динамо Денис Кузык. Сначала хавбек не смог вырезать точную передачу на Сосу. Впоследствии Понедельник классно пробил с метров 25-ти. Нещерет отбил перед собой, а Кузык крайне плохо подстроился под удар вторым темпом, совсем неточно.

Хозяева поля продолжили давить и таки заработали преимущество, хоть и не в счете. Попов не дал Сосе выйти на свидание с голкипером с нарушением правил. Сразу читалось, что это должно быть удаление за лишение возможности забить гол. Впрочем, Николай Балакин сначала показал желтую. Лишь получив приглашение пересмотреть момент у монитора, арбитр изменил предупреждение на красную для Дениса.

Игра в большинстве Кривбасса не пошла. Да, Динамо не мешало сопернику контролировать мяч, но и не собиралось отказываться от контратак. На 74-й минуте Дубинчак классно вырезал диагональ на Ваната. Влад принял, как-то очень легко обыграл Дибанго и пробил Клищука. Уже вторая результативная ошибка капитана хозяев в этом матче и второй ассист Дубинчака.

Концовка прошла на встречных курсах. У киевлян выбегали свежие Пихаленок и Волошин, но не доводили дело до удара. За криворожан отдувался Понедельник. Сначала Андрей попал в стойку ворот, а чуть позже неплохо пробил под перекладину, заставив Нещерета в который раз спасать.

Поэтому после этой победы Динамо уже имеет 60 очков и делает очередной шаг к чемпионству, которое точно будет досрочным. Золотые медали для киевлян – лишь вопрос времени. Кривбасс остается вне зоны еврокубков. У подопечных Вернидуба два поражения подряд, а следующий матч будет против Шахтера.