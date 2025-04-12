Динамо уже давно короновали на чемпионство. Даже Марино Пушич – главный тренер Шахтера – публично капитулировал перед киевлянами, хотя на самом деле “бело-синим” расслабляться рано. Александрия отстает от киевлян всего на четыре очка, а у дончан “минус семь” при игре в запасе и Классическом впереди. Конечно, поверить в фиаско подопечных Александра Шовковского трудно, но всего одна осечка может вылиться в мандраж в следующих турах.

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При таком раскладе победа над Кривбассом становится жизненно необходимой. К счастью для фанов столичного клуба, последние матчи позволяют верить в этот результат. После международной паузы Динамо крайне спокойно и эффектно разобралось с крепким Рухом, затем одолело львовян резервным составом, а после этого легко прибило Левый Берег – хотя "аисты" дважды мучили Шахтер, держа "нули" в течение часа.

Да, соперники не такие уж и страшные, но поражало само качество футбола "бело-синих". Яркие комбинации, тотальный контроль над игрой, шикарные открывания, лучшие голы и передачи тура – все это про Динамо. Трудно даже кого-то выделить, ведь все исполнители набрали форму и приятно удивляют. Что наиболее важно, команда доказала способность разваливать низкие блоки за тайм, почти ничего не позволяя у собственных ворот.

Хотя в целом оборона остается уязвимым местом, определенные улучшения ощущаются и здесь. В частности, уже не такими критичными являются проблемы в обороне на стандартах – сказывается изменение схемы обороны на угловых и штрафных. Вот только Кривбасс на порядок мощнее Рух и Левый Берег вместе взятые, поэтому истинную силу апрельского Динамо мы увидим только сейчас.

А может и не увидим. Вторая половина сезона дается криворожанам тяжело. Подопечные Юрия Вернидуба потерпели три поражения в пяти поединках – причем все эти неудачи были крайне неприятными. Верес устроил разгром, Ингулец забил два гола и выиграл "всухую", а Александрия не пустила команду в зону еврокубков. До нее не хватает трех очков.

Взять верх удалось лишь над Ворсклой во встрече без моментов. Впрочем, у Кривбасса есть и позитив. Весной коллектив сумел зацепиться за заслуженную ничью с Шахтером, а топ-4 остается совсем недалеко – в трех очках при двух матчах в запасе. При этом в состав с дисквалификации вернулся Твердохлеб, который забивал в шести последних играх, когда выходил в основе. Он является самым эффективным футболом УПЛ по конвертации ударов в голы.

Вот только трудно не обратить внимание на пропуск голов в четырех матчах из пяти. Как и на всего один забитый мяч во второй половине сезона. Кроме того, последние события в Кривом Роге создают серьезное ментальное давление – особенно на легионеров, ведь последние прилеты состоялись недалеко от базы. Все эти факторы заставляют сомневаться в способности отобрать очки у Динамо.

Кадровая ситуация

Травмированы: Якимец – Тымчик

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Динамо

Кривбасс: Маханьков – Понедельник, Романчук, Конате, Дибанго – Илич – Кузык, Твердохлеб, Микитишин, Мендоса – Соса

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – победа Динамо

Динамо должно быть тяжелее, чем в предыдущих турах. При всех нюансах Кривбасс остается коллектив с достаточно мощным составом, который тренирует сильный специалист. Уже на одном кураже от встречи с грандом криворожане могут создать несколько острых моментов. Как против Шахтера.

Да и в целом чемпионат сейчас такой, что все могут прибить всех. Тем не менее, содержание игры подопечных Юрия Вернидуба и результаты весной не оставляют особых вариантов для прогноза. Динамо с большой вероятностью победит.

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