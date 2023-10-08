В рамках 10-го тура УПЛ 2023/24 Кривбасс принимает Черноморец, Рух сыграет с Минаем, а Оболонь – с Металлистом 1925. Анонс и прогноз букмекеров подскажет "Футбол 24".

Матч Кривбасс – Черноморец состоится сегодня, 8-го октября, на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на ютуб-канале Кривбасса.

Это – битва за первое место УПЛ. Достаточно справедливо было бы увидеть один из этих клубов на вершине таблицы перед международной паузой, ведь криворожцы и одесситы до начала октября реально демонстрировали лучший футбол в чемпионате. Причём это был именно футбол, а не бей-беги.

Болей и делай прогнозы.

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Обе команды обладают качественно поставленной системой позиционного наступления, с прекрасными статистическими показателями в атаке. Подход в работе без мяча у них несколько отличается – подопечные Романа Григорчука имеют уязвимую линию защиты, поэтому работают через интенсивный прессинг. Юрий Вернидуб отходит в средний или низкий блок, пользуясь преимуществами своей мощной обороны.

Кривбасс называют новыми "мужиками", однако этот проект даже интереснее той классической Зари. Криворожцы имеют одиниз самых высоких показателей УПЛ по количеству передач в район штрафной, средней дистанции удара и числу разрезных пасов. Правда, неделю назад идиллия развалилась – Рух воспользовался ошибками защитников, обыграв подопечных Юрия Вернидуба со счётом 3:1 на их же поле.

А за несколько дней до этого случилось фиаско с Черноморцем в Кубке. Матч был равным, а судьбу путевки в четвертьфинал решил гол на последних секундах – хотя замены Юрия Вернидуба несколько ослабили игру команды (чего не скажешь о перестановках Романа Григорчука). Тем не менее, Кривбасс выглядит значительно стабильнее одесситов. После поражения от Александрии в 1 туре криворожцы выдали серию в 7 матчей без поражений, выиграв 5 поединков и расписав 3:3 с Шахтером.

Черноморец тоже потаскал гранда, да ещё и победил (3:2 с Динамо). Тем не менее, Роман Григорчук не демонстрирует восторга от футбола своих ребят – он видит, что работы ещё очень много. "Моряки", несмотря на очень симпатичный футбол, склонны к последовательному чередованию поражений и побед. Только в последнее время тенденцию удалось преодолеть, выдав 3-матчевую выигрышную серию (включая кубковый матч) и расписав ничью с Зарей.

Правда, последний матч выглядел довольно тревожно, ведь луганчане выступили гораздо лучше. Особенно во втором тайме. Черноморец действовал неуклюже и не демонстрировал той же организованности, что раньше – впрочем, о себе мог дать знать фактор усталости. Плюс одесситы чередуют не только результаты, но и качество своего футбола. По идее, сейчас настал черёд демонстрировать топ-игру.

Кадровая ситуация

Травмированные: Семенов, Акимец, Соса – Билык, Шевченко, Войтиховский

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Черноморец

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Илич, Бизимана – Задерака, Хомченовский, Лунёв – Дебелко

Черноморец: Варакута – Путря, Салюк, Ермаков, Брагару – Дада, Васильев, Шпорн – Брагару, Иеде, Авагимян

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Кривбасс фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Юрия Вернидуба – 2.29. На триумф Черноморца дают 3.25, а ничью оценили коэффициентом 3.30.

Специалисты не определились с вероятной результативностью встречи. Тотал больше 2.5, как и тотал менее 2.5 оценивается коэффициентом 1.95. Гол Романа Дебелко умножит вашу ставку на 2.55, а Самсона Иеде – на 2.75.

Матч Рух – Минай состоится сегодня, 8 октября, на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на ютуб-канале УПЛ ТВ.

Руховцы после фееричного старта сезона резко сбавили обороты. В какой-то момент даже показалось, что львовяне сдулись – команда разделила очки с Колосом и Металлистом 1925, а ЛНЗ вообще проиграла. Спад формы стал заметен ещё в победной игре с Полесьем, где повезло с фейлом голкипера.

Впрочем, после этого Рух расписал результативную ничью с Шахтером, выглядя лучше "горняков" даже в равных составах. Далее подопечные Виталия Пономарёва поехали в Кривой Рог, где ожидался вынос в исполнении хозяев – но всё завершилось счётом 3:1 в пользу "желто-чёрных". Причем команда победила в фирменном стиле, сдержав соперника в первом тайме и разорвав во втором. Конечно, там помогли ошибки защитников, однако львовяне активно провоцировали их своей интенсивностью.

Между этими успехами случился досадный вылет из Кубка, но это такое. Всё решил автогол на последних секундах, да и состав на Александрию был ротирован. В чемпионате же Рух снова напомнил о своих быстрых ногах, талантливой молодёжи и смелом стиле игры – последнего очень не хватало в эпоху Кучука. Правда, всё это не гарантирует "желто-черным" успехов в каждом туре, ведь Виталий Пономарёв руководит одним из самых молодых составов УПЛ.

Минай очень хочет воспользоваться этим фактом, хотя у Владимира Шарана не намного старший коллектив. Закарпатцам критически нужна победа – они не выиграли ни одного матча в текущем сезоне, увязнув на последней позиции в УПЛ. При этом "лисы" потерпели шесть поражений, три из которых пришлись на прямых конкурентов в борьбе за выживание (Металлист 1925, ЛНЗ и Минай).

На определённом отрезке минайцы действительно выглядели слабо, однако в последние туры команда существенно добавила в качестве футбола. Она регулярно создаёт моменты высокого качества, да и работа на стандартах улучшилась. К сожалению, подопечным Владимира Шарана не везёт – либо с реализацией, либо с арбитражем. Матч против Зари должен был завершаться победой (закарпатцы запороли все свои шансы), а с Оболонью не поставили чистый пенальти в конце встречи.

Словом, недооценивать Минай нельзя. Эта "лиса" кусается.

Кадровая ситуация

Травмированные: Воробчак (Минай)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Минай

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидик, Роман – Сапуга, Эдсон – Соломон-Отабор, Таллес, Рунич – Климчук

Минай: Бандура – Чуев, Немчанинов, Мельник – Дмитрук, Виттенчук, Ралюченко, Булеза – Кораблин, Твердохлеб – Одарюк

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Рух безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Виталия Пономарёва – 1.60. На триумф Миная дают 6.60, а ничью оценили коэффициентом 3.95.

Специалисты не ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.15, аналогичный тотал меньше – 1.78. Гол Юрия Климчука умножит вашу ставку на 2.10, а Олега Вишневского – на 3.20.

Матч Оболонь – Металлист 1925 состоится сегодня, 8 октября, на стадионе "Оболонь". Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

Оболонь продолжает производить положительное впечатление на сообщество. Его несколько портят вечные жалобы на судейство, но этим грешат все клубы – а вот на футбольном поле киевляне выглядят симпатичнее других. Фактически, за девять туров новичок УПЛ серьезно провалился только раз, ужасно сыграв с Черноморцем, но даже там были шансы зацепиться за ничью.

Все остальные игры были либо равными, либо "пивовары" сделали максимум из возможного. Впрочем, удивляет даже не этот факт – более важно, что Оболонь развивает свой футбол концептуально. Если на старте сезона команда сконцентрировалась исключительно на обороне и создании невыносимых условий для соперников, то в последних матчах Валерий Иващенко прессинговал и проводил основательные позиционные атаки. Вознаграждением за смелость стал вынос Динамо в Кубке – совершенно заслуженный.

Откровенно перволиговый состав не позволяет Оболони еженедельно конвертировать свои преимущества в победы. Киевляне пока нестабильны даже по ходу одной игры. Тем не менее, прямо сейчас пребывание в зоне переходных матчей кажется несправедливым. Коллектив отобрал очки у СК Днепр-1, трижды забил Динамо и выбил "бело-синих" из Кубка, а также полностью нейтрализовал мощную атаку Кривбасса – таких новичков в чемпионате уже давно не было.

Соперник у киевлян сегодня непростой . Металлист 1925 выдал 5-матчевую серию без поражений в УПЛ, одержав три победы – в частности, над Зарей Валерия Кривенцова. Серия должна была продолжиться, однако в Днепре команде Эдмара не повезло с арбитражем. Что досаднее всего, у харьковчан сбился прицел в завершающей стадии атак. "Жёлто-синие" разыгрывали их очень остро, с регулярным входом в штрафную или с передачами в зону перед ней, но подводила реализация.

Металлист 1925 неплохо наказывает за плохой прессинг, вылетая в стремительные контратаки. Вопрос только в том, предоставит ли Оболонь пространство – как правило, ответ отрицательный. Плюс стоит отметить, что харьковчан не хватает на полный матч, да и пропускают голы они регулярно. В последних пяти играх команда только раз оставила свои ворота сухими. Проблема.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бычек, Капинус (Металлист 1925)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Металлист 1925

Оболонь: Рыбка – Нагиев, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко – Мединский, Черненко, Мороз, Груша – Краснопир, Тарануха

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Червак, Безуглый, Курило – Габелок, Вачиберадзе, Чирук – Русин, Борячук, Дмитренко

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Оболонь фаворитом матча УПЛ Коэффициент на победу подопечных Валерия Иващенко – 2.46. На триумф Металлиста 1925 дают 3.30, а ничью оценили коэффициентом 3.10.

Специалисты уверены в низкой результативности встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.73, аналогичный тотал меньше – 1.46. Гол Игоря Краснопира умножит вашу ставку на 3.00, а Андрея Борячука – на 3.20.

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