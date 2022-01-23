Нападающий Реала Карим Бензема поддержал Лионеля Месси, хотя еще в прошлом сезоне они являлись соперниками.

"Как это Месси не добьется успеха в ПСЖ? Нужно время на адаптацию. Сейчас он не забивает много, но посмотрите, что Лионель делает на поле.

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Ни в коем случае нельзя так критиковать игрока. Критики Месси на самом деле не разбираются в футболе", – приводит слова Бензема Goal.

Напомним, летом Месси перешел свободным агентом в ПСЖ. Сейчас 34-летний нападающий провел за французский гранд 16 матчей, в которых отличился 6-ю голами и 5-ю ассистами.

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