Кристиан Вильягра вернулся в футбол после смерти брата

Бывший игрок Металлиста Кристиан Вильягра решил возобновить свою карьеру.

Защитник решил не подписывать контракт с большим клубом, а играть за команду из родного города Мортерос, выступающую в региональной футбольной лиге, информирует El Periodico.

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Напомним, Вильягра в прошлом году стал донором костного мозга для своего брата, правда, это не помогло мужчине и он умер. Поэтому экс-игрок Металлиста остановил свою карьеру.

К слову, Вильягра выступал за харьковский Металлист с 2010 по 2015 год, за это время защитник провел 143 матча, забил 6 голов и отдал 13 результативных передач.

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