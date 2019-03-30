toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ФУЛХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - ЭСПАНЬОЛ

Кристиан Вильягра вернулся в футбол после смерти брата

15:38 123 Читати українською
Кристиан Вильягра вернулся в футбол после смерти брата
Кристиан Вильягра / Getty Images

Бывший игрок Металлиста Кристиан Вильягра решил возобновить свою карьеру.

Защитник решил не подписывать контракт с большим клубом, а играть за команду из родного города Мортерос, выступающую в региональной футбольной лиге, информирует El Periodico.

Легенда Металлиста Маркевича Шавьер завершает карьеру – автор одного из самых безумных голов в истории УПЛ

Напомним, Вильягра в прошлом году стал донором костного мозга для своего брата, правда, это не помогло мужчине и он умер. Поэтому экс-игрок Металлиста остановил свою карьеру.

К слову, Вильягра выступал за харьковский Металлист с 2010 по 2015 год, за это время защитник провел 143 матча, забил 6 голов и отдал 13 результативных передач.

25 найвидатніших гравців-легіонерів в історії футболу незалежної України

Теги
Мир Металлист Кристиан Вильягра Кристиан Вильягра
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
мин
Манчестер Юнайтед
17:00
Уотфорд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук