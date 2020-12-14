Нетипичная ситуация случилась во время поединка 11-го тура Серии А Болонья – Рома (1:5).

После поединка с Болоньей дисциплинарный комитет чемпионата Италии принял решение дисквалифицировать хавбека Ромы Бриана Кристанте за богохульство, сообщает football-italia.

Соломон заинтересовал три гранда Серии А – хавбек Шахтера может оказаться в одной команде с Малиновским

"Были изучены видеоматериалы. На 23-й минуте первого тайма Кристаном произнес кощунственные слова, которые были четко зафиксированы без каких-либо сомнений", – говорится в заявлении комитета. О каких именно слова Бриана идет речь – не сообщается. 25-летний итальянец пропустит один матч.

В нынешнем сезоне Серии А Кристанте провел 10 матчей, в которых отметился ассистом.

Провальне дербі Манчестера, дебютний гол Маліновського, фатальне для Фавра фіаско Борусії Д – огляд вікенду