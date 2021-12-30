Кризис херсонского Кристалла продолжается – директор клуба Сергей Шевцов также решил подать в отставку.

Кристалл официально объявил об уходе сразу 15-ти игроков

Как сообщает meta-ratings, речь не идет о том, что Кристалл не сможет завершить сезон. Средств, выделенных горсоветом, должно хватить на весеннюю часть чемпионата. Добавим, что Шевцов исполнял обязанности главного тренера команды после ухода Сергея Валяева. Интересно, что из-за увольнения Шевцова пока неизвестно, кто будет работать в руководстве клуба.

К слову, Кристалл ужасно провел первую часть сезона – последняя ступень и 4 пункта (победа, ничья и 14 поражений).

Первая лига: Кристалл минимально уступил Альянсу и продолжил ужасную серию из поражений